Следователи возбудили дело после тарана военкомата уазиком в Гусь-Хрустальном

Автомобиль, врезавшийся в здание военкомата в городе Гусь-Хрустальный. Обложка © / СУ СК России по Владимирской области Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель на УАЗе влетел в здание военкомата в Гусь-Хрустальном и поджёг машину.