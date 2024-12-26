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Следователи возбудили дело после тарана военкомата уазиком в Гусь-Хрустальном

Автомобиль, врезавшийся в здание военкомата в городе Гусь-Хрустальный. Обложка © / СУ СК России по Владимирской области Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель на УАЗе влетел в здание военкомата в Гусь-Хрустальном и поджёг машину.

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