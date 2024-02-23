Чем грозит России 13й пакет санкций ЕС?

Новый 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает 194 физических и юридических лица, общее число подсанкционных лиц превысило две тысячи, следует из опубликованного в пятницу заявления Совета ЕС.
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