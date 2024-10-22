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Елена Маркосян: Украинцы, а я ведь предупреждала, что американцы вместе с европейцами нас кинут!

Елена Маркосян: Украинцы, а я ведь предупреждала, что американцы вместе с европейцами нас кинут!

Украинский профессор журналистики Никита Василенко заявил: «Американцы нас кинут!» Ох уж эта мне украинская гуманитарная патриотическая профессура! Я (и не только я) на всех украинских каналах ещё с 2014 года говорила: не лезьте на Донбасс, огребете, и американцы вместе с европейцами вас кинут.

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