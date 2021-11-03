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Мясников заявил, что сделанная осенью прививка против коронавируса повлияет на число заболевших в феврале-марте

Мясников заявил, что сделанная осенью прививка против коронавируса повлияет на число заболевших в феврале-марте

Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил на вопрос, почему с ростом числа вакцинируемых против новой коронавирусной инфекции увеличивается количество людей в реанимациях.

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