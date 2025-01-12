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Позитив для оптимистов

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Киев хотел навредить Москве и перекрыл газопровод. Но Россия сделала неожиданный ход

Киев хотел навредить Москве и перекрыл газопровод. Но Россия сделала неожиданный ход

Киевский режим захотел насолить Москве и перекрыл транзит газа. Но Россия в ответ сделала неожиданный ход.

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Комментарии
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В С
Скоро выкачают все наши ресурсы и через следующие 100 лет нашей экономике не на чем будет подниматься. Внутренние ворюги то, я думаю, так и перескочат во власть.
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18 час.
Сергей Ипатов
Нужно уходить от сырьевого экспорта. Переходить на экспорт высокотехнологичной продукции и продукцию глубокого передела. Сырьевой экспорт обложить максимальными экспортными налогами и пошлинами, внутренние поставки - наоборот, максимально облегчить от налогового бремени
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16 час.

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