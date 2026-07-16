Турция предоставит военно-морские гарантии безопасности для Украины

Во время совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой глава МИД Турции Хакан Фидан в четверг, 16 июля 2026 года, сообщил, что в рамках обсуждения потенциального мирного соглашения одной из центральных тем остаются гарантии безопасности для Киева.