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Журнал «Профиль»

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Турция предоставит военно-морские гарантии безопасности для Украины

Турция предоставит военно-морские гарантии безопасности для Украины

Во время совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой глава МИД Турции Хакан Фидан в четверг, 16 июля 2026 года, сообщил, что в рамках обсуждения потенциального мирного соглашения одной из центральных тем остаются гарантии безопасности для Киева.

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