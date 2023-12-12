Возгорание произошло на борту британского судна у берегов Йемена

Инцидент, который привел к возгоранию на борту, произошел на британском судне. Происшествие было зафиксировано у берегов Йемена, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).
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