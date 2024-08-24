Гречка с помидорами, песто и фетой

ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 2 Гречневая крупа 150 г Вода 400 мл Помидоры черри 200 г Тархун 4 веточки Красный лук 1 головка Сыр фета 150 г Песто по вкусу Лимонный сок по вкусу Соль по вкусу Молотый черный перец по вкусу ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1.
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