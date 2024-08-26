Ким Чен Ын всё понял о текущей войне, сделав выводы для военно-промышленного комплекса КНДР (ФОТО)

Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу руководил испытанием беспилотников, проведенным НИИ беспилотников Академии национальной обороны КНДР, и приказал активно разрабатывать и увеличить производство различных видов беспилотников, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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