Коронавирусная инфекция стала сезонным заболеванием, но есть нюанс — Попова

В сезонное респираторное заболевание превратилась сейчас коронавирусная инфекция, однако возможны непредсказуемые мутации вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 30 марта в эфире телеканала «Россия 1» (ВГТРК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии