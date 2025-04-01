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Русские авиационные ракеты уничтожили технику и боевиков ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Русские авиационные ракеты уничтожили технику и боевиков ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

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