Евгения Медведева вернулась на лед после сложной операции

Евгения Медведева рассказала о возвращении на лед после операции. Чемпионка мира призналась, что не ощущала полной уверенности из-за долгого отсутствия на арене.
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