В Госдуму внесли проект о лишении мигрантов права на налоговые вычеты

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается лишить иностранных граждан, работающих в России по трудовому договору, права на получение налоговых вычетов при уплате налога.
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