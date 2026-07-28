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Спорт Уик-Энд

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Ловчеву фанаты «Спартака» пихают за комплименты игре Соболева, а ветеран «красно-белых» комплементарен еще и к Карседо

Ловчеву фанаты «Спартака» пихают за комплименты игре Соболева, а ветеран «красно-белых» комплементарен еще и к Карседо

«В первом туре больше всего впечатлили «Зенит» и «Спартак». «Зенит» прямо с первых минут взял все в свои руки и разобрался, «Спартак» находится в порядке, - поделился лучший футболист страны 1972 года, ветеран «красно-белых» Евгений Ловчев.

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