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Царьград

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Поезд Адлер — Минск три дня будет идти через Смоленск и Брянск

Поезд Адлер — Минск три дня будет идти через Смоленск и Брянск

Поезд №301 Адлер — Минск 11, 13 и 15 октября проследует через Брянск, Смоленск и Оршу-Центральную вместо Гомеля и прибудет в белорусскую столицу на 44 минуты раньше обычного.

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