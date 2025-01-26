Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лукашенко пришел на избирательный участок со своим шпицем Умкой

Лукашенко пришел на избирательный участок со своим шпицем Умкой

Сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента страны. Он вместе со своей собакой по кличке Умка прибыл на избирательный участок, который расположен в государственном университете физической культуры.

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