Фото: Иван Жуков / «Татар-информ» В воскресенье в Москве, на стадионе «Москвич» пройдет финал чемпионата России по регби.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Федерация хоккея ...
- ЕА В издательстве об...
- «Без гимна не вый...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым