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GM показала концепт будущего электрического спорткара Chevrolet Corvette General Motors пре...

GM показала концепт будущего электрического спорткара Chevrolet Corvette General Motors пре...

GM показала концепт будущего электрического спорткара Chevrolet CorvetteGeneral Motors представила футуристический концепт будущего электрического спорткара Chevrolet Corvette, разработанный новой британской дизайн-командой из Бирмингема.

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