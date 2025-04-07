GM показала концепт будущего электрического спорткара Chevrolet Corvette General Motors пре...

GM показала концепт будущего электрического спорткара Chevrolet CorvetteGeneral Motors представила футуристический концепт будущего электрического спорткара Chevrolet Corvette, разработанный новой британской дизайн-командой из Бирмингема.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)