В Госдуме призвали интегрировать цыган и получили жёсткий ответ

IK

Irina Krasnova

цыгане - паразитирует на нашем обществе.. Пусть идут работать, детей отдают в школы , платят налоги , служат в армии и т.д. А так - это полуграмотные проходимцы на сегодня (( Их цель - обман людей. У нас на даче они пожилых обманывают с ремонтами домов, расклеили по всем столбам объявления о ремонтах.. А в городе тоже все столбы в наклейках <кто попал в трудную ситуацию - звоните>, т.е. берут в рабство людей и потом спаивают их окончательно.. Пора взяться за этих проходимцев серьезно.. Лучше - выселить их всех из страны вон..