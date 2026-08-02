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В Госдуме призвали интегрировать цыган и получили жёсткий ответ

В Госдуме призвали интегрировать цыган и получили жёсткий ответ

Заявление руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева об интеграции цыганских общин вызвало жёсткую дискуссию в Сети.

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Комментарии
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И
Иринушка
Каких только идиотов нет в нашей госдуре. Дали еще один аргумент против ЕР.
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1 м.
IK
Irina Krasnova
цыгане - паразитирует на нашем обществе.. Пусть идут работать,  детей отдают в школы , платят налоги , служат в армии и т.д.  А так - это полуграмотные проходимцы на сегодня ((  Их цель - обман людей.  У нас на даче они пожилых обманывают с ремонтами домов, расклеили по всем столбам объявления о ремонтах.. А в городе тоже все столбы в наклейках &lt;кто попал в трудную ситуацию - звоните&gt;,  т.е. берут в рабство людей и потом спаивают их окончательно.. Пора взяться за этих проходимцев серьезно.. Лучше - выселить их всех из страны вон..
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1 м.
И
Иринушка
Народ-паразит. Срать они хотели на нас всех и наши законы. Мы для них не больше, чем кормовая база.
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1 м.