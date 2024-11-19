Разовая акция или новогодний марафон: что заставило 75-летнего Леонтьева снова петь

Валерий Леонтьев вернулся в Россию. Почему народный артист РФ решил вновь выйти на большую сцену после пятилетнего перерыва? Действительно ли у него возникли проблемы с финансами? На что 75-летний певец живет в США? И как сейчас чувствует себя «одинокий бродяга любви»? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии