Взрывчатку могли заложить в холле: что на данный момент известно о взрыве в столичном ЖК «Алые паруса»

Предварительно один человек погиб Взрыв в доме № 77 на Авиационной улице в Москве (это элитный жилой комплекс «Алые паруса) произошел около 9:50 утра — в это время в холле всегда активно: люди идут на работу, молодые мамы, которые отвели детей в школу и детский сад — возвращаются домой.