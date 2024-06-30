МОСКВА, 30 июня, ФедералПресс. Украина добивается разрешения от США нанести удар по авиабазе в Воронежской области, группировка «Север» уничтожила замаскированные позиции и украинские ДРГ, Джо Байдена могут насильно отстранить от выборов.
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