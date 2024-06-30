Украина хочет уничтожить десятки Су-34 под Воронежем: главное за сутки

МОСКВА, 30 июня, ФедералПресс. Украина добивается разрешения от США нанести удар по авиабазе в Воронежской области, группировка «Север» уничтожила замаскированные позиции и украинские ДРГ, Джо Байдена могут насильно отстранить от выборов.