Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

Несколько дней назад информационное пространство дружественного Таджикистана, а за ним и российское, заполнила новость о том, что пребывание в России отрицательно сказывается на здоровье трудовых мигрантов.
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