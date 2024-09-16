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Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

Несколько дней назад информационное пространство дружественного Таджикистана, а за ним и российское, заполнила новость о том, что пребывание в России отрицательно сказывается на здоровье трудовых мигрантов.

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