Губернатор Дегтярев о Хохлачеве: «Совершил дисциплинарный проступок, с кем не бывает. Оштрафовали, осудили, простили. Прыгать лучше на скакалке, на батуте и с трамплина»

Александр Хохлачев запрыгнул на чужую машину в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ).
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