БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    И что Франции совсем мозги закончились, что они потеряли в этой нищей Армении? Там ни чего, кроме "Проблем" нет!Франция нацелилас...
  • Ильдус Мамлеев
    А нашим снарядами и ракетами без разницы кто сидит в окопах ВСУ, все будут уничтожены. Как то вот так.Киев гонит в бой ...
  • Михаил Еграшин
    Да-а. Если перефразировать один расистский анекдот: - Зачем израильтяне открывают рот?   - Чтобы буддисты тоже  могл...Буряты как божья ...

Как дагестанские силовики захват аэропорта проворонили

Как дагестанские силовики захват аэропорта проворонили

Конфронтация между ХАМАС и Израилем аукнулась массовыми беспорядками в Махачкале Вера Жердева На фото: местные жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы (Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС) В Дагестане — ЧП.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Белугина
Зачем предлагать невозможное - &quot;Повесить на фонарных столбах&quot;. Кто возьмёт это на себя? Никто. Предлагайте реальное. Зачем пустые эмоциональные выкрики?
Ответить
1 д.
G
GISMbICH
Вы, сударь, недалёкого ума человек. Национализм ещё куда ни шло, а религия в непросветных исторических далях Человечества создавалась для выживания племён и народов. Ни больше, ни меньше. Приставка &quot;ре&quot; означает повторное действие, переделывание, а слово &quot;legio&quot; значит единство, единение, объединение. Т.о., слово &quot;религия&quot; означает восстановление единства с Богом. Когда-то, очень давно, до захвата Земли &quot;тёмными&quot;, земляне могли общаться с духовным миром и его представителями.
Ответить
1 д.
mm
maiop maiop
Меры нужно принять сразу строгие и к своим баламутам, и к чужим желающим кро%во%прол%ития.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх