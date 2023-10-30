Как дагестанские силовики захват аэропорта проворонили

Зачем предлагать невозможное - "Повесить на фонарных столбах". Кто возьмёт это на себя? Никто. Предлагайте реальное. Зачем пустые эмоциональные выкрики?

G

GISMbICH

Вы, сударь, недалёкого ума человек. Национализм ещё куда ни шло, а религия в непросветных исторических далях Человечества создавалась для выживания племён и народов. Ни больше, ни меньше. Приставка "ре" означает повторное действие, переделывание, а слово "legio" значит единство, единение, объединение. Т.о., слово "религия" означает восстановление единства с Богом. Когда-то, очень давно, до захвата Земли "тёмными", земляне могли общаться с духовным миром и его представителями.