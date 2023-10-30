Конфронтация между ХАМАС и Израилем аукнулась массовыми беспорядками в Махачкале Вера Жердева На фото: местные жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы (Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС) В Дагестане — ЧП.
Как дагестанские силовики захват аэропорта проворонили
Комментарии
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Надежда Белугина
Зачем предлагать невозможное - "Повесить на фонарных столбах". Кто возьмёт это на себя? Никто. Предлагайте реальное. Зачем пустые эмоциональные выкрики?
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1 д.
G
GISMbICH
Вы, сударь, недалёкого ума человек. Национализм ещё куда ни шло, а религия в непросветных исторических далях Человечества создавалась для выживания племён и народов. Ни больше, ни меньше. Приставка "ре" означает повторное действие, переделывание, а слово "legio" значит единство, единение, объединение. Т.о., слово "религия" означает восстановление единства с Богом. Когда-то, очень давно, до захвата Земли "тёмными", земляне могли общаться с духовным миром и его представителями.
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1 д.
mm
maiop maiop
Меры нужно принять сразу строгие и к своим баламутам, и к чужим желающим кро%во%прол%ития.
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13 час.
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