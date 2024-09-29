Куртулмуш: Турция ожидает, что АЭС "Аккую" заработает в 2025 году

Турция рассчитывает, что АЭС "Аккую" заработает в 2025 году, несмотря на все препятствия Запада. Об этом заявил спикер Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш, слова которого передает ТАСС.
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