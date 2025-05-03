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    Как только ВСЕ ГНИДЫ соберутся в одном месте - НЕ ЖАЛЕТЬ НИКОГО!!!! СТЕРЕТЬ ВСЮ ЭТУ англосаксонскую и нацистскую ПОГА...Захарова хлестко ...
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Захарова хлестко отреагировала на приглашение ВСУ на парад в Лондон

Захарова хлестко отреагировала на приглашение ВСУ на парад в Лондон

t.me/МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова известной фразой прокомментировала приглашение подразделений ВСУ в Лондон на парад по случаю юбилея победы во Второй мировой войне.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Так это, как раз и проясняет, КТО СТОИТ ЗА ВСЕМИ БЕДАМИ НА УКРАИНЕ!!  Английская знать и королевская семья в свое время поддерживали нацизм в Германии, у них даже дети зиговали, вот и сейчас поддерживают и подстрекают нацистскую Украину.
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13 час.
Сергей
Как только ВСЕ ГНИДЫ соберутся в одном месте - НЕ ЖАЛЕТЬ НИКОГО!!!! СТЕРЕТЬ ВСЮ ЭТУ англосаксонскую и нацистскую ПОГАНЬ!!!! Этот остров - ГЛАВНЫЙ ГНОЙНИК человечества!!!
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2 час.
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