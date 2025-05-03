Vladimir Lioubimcev

Так это, как раз и проясняет, КТО СТОИТ ЗА ВСЕМИ БЕДАМИ НА УКРАИНЕ!! Английская знать и королевская семья в свое время поддерживали нацизм в Германии, у них даже дети зиговали, вот и сейчас поддерживают и подстрекают нацистскую Украину.