Контроль за покупками в рассрочку в России предложили смягчить

В России предложили поднять порог на покупки через сервисы BNPL (покупай сейчас, плати потом). Смягчить контроль над покупками в рассрочку предложили Госдуме представители «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), сообщает газета «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии