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Туляки наблюдали мощный звездопад этой ночью

Туляки наблюдали мощный звездопад этой ночью

В ночь на субботу, 14 декабря, туляки наблюдали в небе звездопад с частотой 120 метеоров в час. Условия для наблюдения за метеорным потоком Геминиды был неудовлетворительными, однако полная луна создала некоторые &quot;помехи&quot;.

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