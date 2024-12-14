Туляки наблюдали мощный звездопад этой ночью

В ночь на субботу, 14 декабря, туляки наблюдали в небе звездопад с частотой 120 метеоров в час. Условия для наблюдения за метеорным потоком Геминиды был неудовлетворительными, однако полная луна создала некоторые "помехи".
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