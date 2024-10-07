343 Industries переименовались в Halo Studios и работают над несколькими Halo на Unreal Engine 5 С...

343 Industries переименовались в Halo Studios и работают над несколькими Halo на Unreal Engine 5Студия 343 Industries отныне носит название Halo Studios и, если судить по новому имени, теперь уже не будет делать проекты не по вселенной Halo.
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