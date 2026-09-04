Происшествия
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Происшествия

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В Нижегородской области по горячим следам задержан мужчина за хищение 5 млн рублей у пенсионерки

Сообщение о хищении 5 000 000 рублей поступило в дежурную часть ОП № 2 Управления МВД России по г. Дзержинску от 77-летней пенсионерки 2 сентября 2026 года.

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