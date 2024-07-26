Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    Как хорошо, что у нас этого не показывают. Детям и старикам подобные зрелища смертельно вредны. А взрослые люди с уст...Радужная Олимпиада
  • Сергей
    Глупая и вредная инициатива. Передачки бойцам сам губернатор носить будет? Лучше бы наладили учебу сотрудников полици..."С учётом происхо...
  • Пульхерия Djem
    Это здорово. И снова наш солдат спасает Россию, но уже в глубине страны. Может мигранты поймут, наконец КТО здесь хоз..."С учётом происхо...

Про интересную роль Зеленского в очищении России

Про интересную роль Зеленского в очищении России

События в мире за последние два часа по версии хохлов 1) 100500 Битва за Крым, русские в панике 2) Белгород и Ростов восстал, призвали прекратить СВО 3) Украина хочет мира 4) Снова битва за Крым и чут чут выспрашивания мира 5) Революция в России, люди озверели 6) Москва пылает, повсюду взрывы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Коваленкова
Браво. Автор
Ответить
14 час.
Vasily Golov
США нас ничему не научили.Штурм Мосула в Ираке и нет города.
Ответить
5 час.
VG
Vasily Golov
Штурм Ракки в Сирии и одни развалины.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх