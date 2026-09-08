«Искусство» трактовки фактов: как преподают историю в республиках Центральной Азии (II)

Фёдор КОЛОСКОВ Часть I В первой части данного материала, призванного рассмотреть, как в учебных пособиях стран Центральной Азии освещается совместное с Россией прошлое в составе Российской империи и Советского Союза, мы определились с общими тенденциями представления исторических событий в мире и регионе, а также рассмотрели, как освещаются указанные периоды в учебниках Таджикистана и Кыргызстана.
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Алекс Сэм!При чем здесь Путин!
Экономика,демография вам в помощь.
Да уж наплодили русофобскую интеллигенцию.Скорее всего не столько русофобская ,сколько хорошо оплаченная Западом.
Пусть бы на Афганистан посмотрели,и уяснили,что если б не Россия и они ,народы Средней Азии были бы на таком уровне развития: родо- племенном и феодальном.
Статья интересная, правильная, но взятое нашим руководством направление на превращение России в один большой кишлак абсолютно минимизирует интерес к тому что преподают в бывших республиках СССР
И наш президент, после таких посылок, растопырился за наш счёт помогать этим тварям и напустил их в Россию безмерное количество! Спасибо, Владимир Владимирович!