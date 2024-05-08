В России производство пуховиков и жилетов выросло на 20% в первом квартале года

Прибавка в основном произошла за счет пуховиков — их выпуск год к году почти удвоился. Розничные продажи такой продукции тоже вырослиПроизводство верхней одежды выросло в России на 20% в первом квартале года относительно аналогичного периода в 2023 году.
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