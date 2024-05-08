Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В России производство пуховиков и жилетов выросло на 20% в первом квартале года

В России производство пуховиков и жилетов выросло на 20% в первом квартале года

Прибавка в основном произошла за счет пуховиков — их выпуск год к году почти удвоился. Розничные продажи такой продукции тоже вырослиПроизводство верхней одежды выросло в России на 20% в первом квартале года относительно аналогичного периода в 2023 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх