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Царьград

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"Не наберётся даже на роту": эксперты оценили слухи о мобилизации бездомных

"Не наберётся даже на роту": эксперты оценили слухи о мобилизации бездомных

По словам военных экспертов, такие вбросы делаются от бессилия и предчувствия поражения Украины.В интернете появилась информация о том, что в России якобы планируют мобилизовать бездомных, однако военные эксперты назвали эти слухи абсурдными.

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