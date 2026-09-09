"Не наберётся даже на роту": эксперты оценили слухи о мобилизации бездомных

По словам военных экспертов, такие вбросы делаются от бессилия и предчувствия поражения Украины.В интернете появилась информация о том, что в России якобы планируют мобилизовать бездомных, однако военные эксперты назвали эти слухи абсурдными.
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