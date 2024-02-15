Изначальный смысл: что скрывают полные версии известных поговорок

В народной мудрости каждого народа заложены древние истины, передаваемые через поколения. Пословицы и поговорки – это мудрость, скрывающаяся за простыми и лаконичными выражениями, которые несут в себе глубокие жизненные уроки и нравственные ценности.
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