Российские разведчики взяли пленных в зоне СВО

Разведчики российской группировки войск «Юг» в ходе наступления боевых частей 6-й бригады совершили штурм опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли пленных на северском участке фронта в зоне специальной военной операции (СВО).
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