В Архангельской области 14 мая ожидается усиление ветра и грозы

Северянам рекомендуется соблюдать осторожность.По прогнозам сегодня днём, 14 мая, в большинстве районов Архангельской области ожидается усиление восточного и северо-восточного ветра с порывами до 15–17 м/с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии