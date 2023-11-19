Как за 23 года армянину удалось превратить погреб в пещеру глубиной в 9-этажный дом

Подземный храм мастера из Армении. Выполняя просьбу жены вырыть погреб для хранения овощей, Левон Аракелян, житель маленькой армянской деревушки Ариндж, будучи профессиональным строителем - ответственно принялся за дело.
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