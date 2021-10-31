Хвала 90- м. Все в тень!

Темы дняПолитикаХвала 90- м. Все в тень! Красотулишна А было -то все проще и прозрачнее Ну вот и настал понедельник.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ТкаченкоНу, не знаю… я лично не пойду покупать всякую хрень на улице с рук… так что, тут, скорее, просто попытка перевёрнуть все с ног на голову… зачем? Да хрен этих баб разберёшь)))Елена МаликоваА пенсию эта мадам тоже захочет? Когда уже не сможет работать ни так, ни эдак? Мне тоже много чего совсем не нра, но то, что в статеечке - это чисто хохляцкое видение мира.Комментировать
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