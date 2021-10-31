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Хвала 90- м. Все в тень!

Хвала 90- м. Все в тень!

Красотулишна А было -то все проще и прозрачнее Ну вот и настал понедельник.

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Игорь Ткаченко
Ну, не знаю… я лично не пойду покупать всякую хрень на улице с рук… так что, тут, скорее, просто попытка перевёрнуть все с ног на голову… зачем? Да хрен этих баб разберёшь)))
Елена Маликова
А пенсию эта мадам тоже захочет? Когда уже не сможет работать ни так, ни эдак? Мне тоже много чего совсем не нра, но то, что в статеечке - это чисто хохляцкое видение мира.

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