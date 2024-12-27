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Иркутск Сегодня

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Автозимник «Вилюй—Ербогачен» открыли на севере Иркутской области

В Иркутской области под конец декабря открыли автозимник «Вилюй—Ербогачен». Эта зимняя дорога проходит через Катангский район, начинается от примыкания к федеральной дороге» Вилюй» и ведет к селу Ербогачен.

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