Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Поддерживаю и  Федулова, и Алексея - где фамилии и имена? Иначе  это словоблудие.Грязноротые
  • ninikooo Митусова
    А почему ее не отправили шить варежки для мигрантов в какое- нибудь северное ИТК?! Она это заслужила стопроцентно.Помните эту «врач...
  • Алексей
    Охлократия - то бишь власть народа, а народ всегда прав. Выяснить правду легко, пропустить и обвиняемого и обвинителя...Помните эту «врач...

Оправдан судмедэксперт Александр Пенцаков, проходивший по делу об убийстве замруководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина

Оправдан судмедэксперт Александр Пенцаков, проходивший по делу об убийстве замруководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина

Коммерсантъ Как стало известно «Ъ», после повторного рассмотрения городской суд Ялты полностью оправдал обвинявшегося в халатности и служебном подлоге судмедэксперта Александра Пенцакова.

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