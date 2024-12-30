Вакханалия на ТВ и длинные новогодние каникулы. Уместно ли сейчас так широко праздновать Новый год?

На днях прочитал статью, где автор пишет о позиции известного советского и российского режиссера, а сейчас ещё и директора киностудии “Мосфильм” Карена Шахназарова, об отмечании новогодних праздников в наше непростое неспокойное время.
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