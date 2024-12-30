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Вакханалия на ТВ и длинные новогодние каникулы. Уместно ли сейчас так широко праздновать Новый год?

Вакханалия на ТВ и длинные новогодние каникулы. Уместно ли сейчас так широко праздновать Новый год?

На днях прочитал статью, где автор пишет о позиции известного советского и российского режиссера, а сейчас ещё и директора киностудии “Мосфильм” Карена Шахназарова, об отмечании новогодних праздников в наше непростое неспокойное время.

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Комментарии
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Анатолий Кузнецов
И длительные праздники сейчас не нужны, и на телевидении какая то вакханалия, и как только все эти киркоровы и компания туда просачиваются. Ведь бездарь полная, но почему то дали сами себе титул &quot;звезды&quot;.
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5 час.
Алекс Сэм
С таким количеством мигрантов у большого количества российских мужчин круглогодичный вынужденный отпуск Так что эти 10 дней большой роли не играют.
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1 час.

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