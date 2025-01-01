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Мода и Шоу-бизнес

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«Будьте здоровы и любите»: Актер Юрий Чернов пожелал россиянам счастья в 2025 году

«Будьте здоровы и любите»: Актер Юрий Чернов пожелал россиянам счастья в 2025 году

Народный артист России Юрий Чернов в эфире НСН призвал беречь друг друга в новом году. Народный артист России, актер Юрий Чернов в беседе с НСН подчеркнул, что в новом году главное оставаться здоровыми и любить.

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