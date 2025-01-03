Токаев высказался по вопросу о едином часовом поясе

Об этом глава государства рассказал в интервью газете «Ana tili», передает Акорда. В обществе есть разные мнения по поводу перехода на единый часовой пояс, ведутся дискуссии между Парламентом и Правительством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии