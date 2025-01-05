Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 684 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Емельянов
    Ну так они впереди планеты всей,море выкопали,пирамиды построили,а теперь еще первые дурачки браво так и продолжайте ...Украина заняла по...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Этим ВСЁ сказано.  ВСЕ мы неевреи для них - нечистые животные, гои которые не имеют права на жизнь.В Германии к евре...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Осквернение всегда не хорошо. Но...только ИзЯраЭль виноват вместе со своим нетаньяху в этом. Развязали геноцид и не в...В Германии к евре...

Совсем не сказочная жизнь: почему главный красавец советских сказок Алексей Катышев умер бездомным

Совсем не сказочная жизнь: почему главный красавец советских сказок Алексей Катышев умер бездомным

Образ доброго молодца из киносказки принес Алексею Катышеву всесоюзную известность в 19 лет. Исполнитель роли угольщика Васи из фильма «Огонь, вода и… медные трубы» искренне верил, что впереди его ждут новые яркие роли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Кутуев
А Георгий МИЛЛЯРОВ - это кто?
Ответить
8 час.
Андрей Ремыгин
Милляр.Баба Яга,Кощей,и многие другие сказочные герои.👍
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх