Совсем не сказочная жизнь: почему главный красавец советских сказок Алексей Катышев умер бездомным

Образ доброго молодца из киносказки принес Алексею Катышеву всесоюзную известность в 19 лет. Исполнитель роли угольщика Васи из фильма «Огонь, вода и… медные трубы» искренне верил, что впереди его ждут новые яркие роли.
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