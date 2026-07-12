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Сергачев о «Матче года» на «СКА-Арене»: «Стоишь на льду и не видишь верхние ряды – выглядит очень масштабно. Когда она заполнится, будет весело»

Защитник « Юты » Михаил Сергачев поделился мнением о «Матче года», который состоится на «СКА-Арене» 25 июля.

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