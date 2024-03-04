Новый спрей решает проблему обледенения автостекол

В морозы автомобилисты пытаются бороться с обледенением стекол, применяя самые разные составы. Некоторые не брезгуют «народным творчеством», другие доверяют фирменным дорогим составам, но результат от их использования не самый лучший – лет ….
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