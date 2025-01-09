В Астрахани подняли стоимость проезда на одном маршруте, который обслуживают маршрутки

Правда, в отличие от автобусов, только на 5 рублей. Вслед за резким повышением с 1 января стоимости проезда в астраханских автобусах (на 14 рублей – при оплате наличкой или по банковской карте) настал черед подъема проездной цены и в маршрутках.
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