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Москалькова: Международный Красный Крест посетил 200 российских военнопленных на Украине

Москалькова: Международный Красный Крест посетил 200 российских военнопленных на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что после ее просьбы представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили более 200 российских военнопленных на территории Украины, передает РИА Новости.

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